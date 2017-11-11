بالفيديو.. سيارات الأمير السعودي الراحل منصور بن مقرن تجذب الأنظار

جذبت سيارات الأمير السعودي الشاب الراحل، منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، السبت، الأنظار إليها، عندما قامت إحدى شركات النقل المتخصصة بنقل السيارات، بنقلها من مدينة أبها إلى مدينة الرياض عقب مصرع مالكها.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات شحن كبيرة تنقل بعض السيارات فيما يقود سائقون سيارات أخرى مختلفة الماركات والألوان والأحجام.

وحظيت تلك المقاطع والصور بتداول لافت من قبل المدونين السعوديين، إذ تعد تلك الخطوة بمثابة الحلقة الأخيرة من حياة الأمير الشاب الذي بدا أن له شعبية كبيرة في منطقة عسير التي كان نائباً لأميرها.

ولقي الأمير منصور مصرعه عن عمر ناهز 43 عاماً برفقة تسعة أشخاص آخرين، بينهم مسؤولون حكوميون، مساء الأحد الماضي قرب مدينة أبها بعد أن تحطمت طائرتهم العمودية بعد إقلاعها بوقت قصير من محافظة البرك التابعة للإمارة.