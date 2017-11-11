بالصور.. الحزن يأخذ مداه في نفس الأمير السعودي مقرن بن عبدالعزيز بوفاة نجله

نشرت صور للأمير السعودي البارز، مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، عكست حالة الحزن التي يمر بها بعد مرور أسبوع على مصرع نجله الأمير الشاب منصور في حادث تحطم طائرة.

وبدا الأمير مقرن البالغ من العمر 72 عاماً حزيناً وأقرب للبكاء خلال تواجده اليوم السبت بين مستقبلي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد عودته من المدينة المنورة إلى العاصمة الرياض.

كما ظهر الأمير مقرن في حزن شديد أيضاً في صور أخرى معزياً عائلة الجريش بوفاة سليمان الجريش، وكيل إمارة منطقة عسير الذي قضى هو الآخر في حادث الطائرة ذاته.

وكانت صور الأمير مقرن الذي شغل سابقاً عدة مناصب رفيعة بينها منصب ولي العهد، قد لفتت الأنظار عقب مصرع نجله، إذ بدا في حالة حزينة لم تغيرها أجواء التعزية التي شارك فيها أمراء وزعماء ومسؤولون بارزون من داخل وخارج السعودية.

ولقي الأمير منصور عن عمر ناهز 43 عاماً وهو نائب أمير منطقة عسير، وتسعة أشخاص آخرين، بينهم مسؤولون حكوميون، مصرعهم مساء الأحد الماضي قرب مدينة أبها بعد أن تحطمت طائرتهم العمودية بعد إقلاعها بوقت قصير من محافظة البرك التابعة للإمارة.