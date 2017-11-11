بالصور.. سعد الحريري يستقبل الملك سلمان خلال عودته للرياض من رحلة داخلية

شارك رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فور عودته من المدينة المنورة إلى العاصمة السعودية الرياض يوم السبت.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس” صورا أظهرت الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لحظة استقبالهم العاهل السعودي عند سلم الطائرة بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية.

كما أظهرت الصور داخل صالة التشريفات بالمطار رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري وهو يصافح الملك سلمان.