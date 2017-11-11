السعودية: الحريري ليس محتجزًا وهو من يقرر العودة إلى لبنان

نفى القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان ولید البخاري، اليوم السبت، أن يكون رئیس الحكومة اللبنانیة سعد الحريري محتجزًا أو رھن الإقامة الجبرية في الرياض.

وبحسب مواقع إخبارية سعودية قال البخاري خلال استقباله وفدًا من وجهاء العشائر العربية في لبنان للتضامن مع المملكة، إن “بقاء الحريري في الرياض بمحض إرادته الحرة”.

وأشار إلى أن “قرار عودة الحريري إلى لبنان رھن به شخصیًا، وربما يقرر عدم العودة لأسباب أمنیة وخشیة تعرضه للاغتیال”.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، أمهل السعودية أسبوعًا لجلاء مصير سعد الحريري وعودته إلى لبنان، قبل أن يبادر بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، وفق ما ذكرت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية.

وحمّل عون، القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري، طلبًا إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يطالبه بعودة الحريري إلى لبنان تجنبًا لتدهور الوضع الأمني في البلاد.

يشار إلى أن سعد الحريري استقال من منصبه رئيسًا للحكومة اللبنانية، على نحو مفاجئ يوم 4 تشرين الثاني/نوفبمر من السعودية، ولم يعد إلى لبنان منذ ذلك الوقت.