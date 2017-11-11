ماذا قال البنك الدولي عن حملة مكافحة الفساد في السعودية؟

أكد مسؤول في البنك الدولي السبت، على أن مكافحة الفساد أمر أساس للتنمية المستقبلية في السعودية.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات السبت الماضي، القبض على 11 أميرا و4 وزراء حاليين، وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد.

وأورد مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الإعلام السعودية الأربعاء، على لسان حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله، إن “محاولات مكافحة الفساد مهمة للتنمية المستقبلية للبلاد”، مضيفا أن “محاربة الفساد أمر مهم للتنمية، وهو جزء هام في رؤية 2030”.

وتابع المسؤول الأممي بقوله إن “الخطوة الأولى لمكافحة الفساد هي ضمان الشفافية، إذا كنت ستحارب الفساد يجب أن يكون لديك نظام شفاف.. المواطنون يجب أن يكونوا قادرين على رؤية ما يجري”.

وكانت المملكة جمدت الأسبوع الماضي، حسابات بنكية لأفراد ضمن حملة لمكافحة الفساد، فيما أعلن البنك المركزي السعودي، عن أن “التجميد لا يشمل الشركات التابعة”.

ويأتي قرار تجميد الحسابات، بالتعاون بين الحكومة والنيابة العامة في المملكة من جهة، ومؤسسة النقد العربي السعودي من جهة أخرى.

ومن جهته، قال النائب العام السعودي سعود المعجب، إن “التحقيقات أظهرت تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار، في عمليات فساد واختلاس”، مضيفا أنه “تم الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد”.

وارتفع عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية، لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال محليين حتى الأربعاء الماضي، لأكثر من 1600 حساب، وفق مصادر مصرفية.