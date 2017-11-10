بن سلمان يستقبل رئيس حزب “الإصلاح” اليمني في الرياض

استقبل وليُّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة، محمد عبد الله اليدومي، رئيس حزب “التجمع اليمني للإصلاح”، في الرياض.

وأفادت الخارجية السعودية، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، أن وليَّ العهد بحث مع رئيس التجمع اليمني للإصلاح، عددًا من المسائل المتعلقة بالساحة اليمنية، دون مزيد من التفاصيل.

وحزب “الإصلاح”، هو أحد أكبر الأحزاب المعارضة في اليمن، وتأسس بعد الوحدة بين شطري البلاد، في 13 سبتمبر/ أيلول 1990، بصفته تجمعًا سياسيًا ذا خلفية إسلامية، وامتدادًا لفكر جماعة “الإخوان المسلمين”.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تدور حرب في اليمن بين القوات الحكومية، مدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، من جهة، والمسلحين “الحوثيين”، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، المتهمين بتلقي دعم عسكري إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون بقوة السلاح على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.