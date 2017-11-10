الكشف عن هوية المواطن السعودي المختطف في لبنان

كشفت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية عن هوية المواطن السعودي الذي تم اختطافه في لبنان، وقالت: إن السعودي علي البشراوي وهو من مواليد 1985، اختطف من منزله في منطقة جوار أدما، ليلة الجمعة، بعد أن تم استدراجه من قبل مجهولين إلى خارج منزله”.

وأضافت الوكالة أن زوجة الشاب السعودي والتي تحمل الجنسية السورية وتدعى، فصيلة غزير، أبلغت الأجهزة الأمنية اللبنانية عن اختطاف زوجها البشراوي، عقب تلقيها اتصالًا من مجهولين، يوم الجمعة، يطلبون خلاله فدية للإفراج عنه.

وكان وزير الداخلية والبلديات اللبناني، نهاد المشنوق، قال مساء اليوم الجمعة: “إنه يتابع حادثة اختفاء مواطن سعودي في منطقة جبل لبنان”، في الوقت الذي رجحت أنباء نقلتها وسائل إعلام تعرضه للاختطاف.

وأضاف الوزير في تصريحات نقلها موقع تلفزيون المستقبل، أن أمن “السعوديين وجميع الرعايا العرب من أولويات الدولة اللبنانية، وأنه لن يُسمح باستغلال الأزمة السياسية لتعكير الأجواء مع هذه الدول”، مشيرًا إلى أن “العبث بالأمن والاستقرار خطّ أحمر ممنوع تجاوزه، والأجهزة مستنفرة للحؤول دون استغلال الظرف السياسي”.