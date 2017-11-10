اختفاء مواطن سعودي في لبنان وزوجته تتلقى اتصالاً من مجهولين

قدمت سيدة، بلاغًا لدى قوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم الجمعة، يفيد باختفاء زوجها، سعودي الجنسية، في منطقة العقيبة، وهي إحدى قرى قضاء كسروان، في محافظة جبل لبنان.

وأشارت السيدة في بلاغها، وفقًا لما أوردت صحيفة النهار اللبنانية، إلى أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من مجهولين، طالبوا فيه بفدية مالية، مقابل الإفراج عن الزوج المختفي، ما يرحج أن يكون الأمر اختطافًا؛ لغايات المال.

بدورها أكّدت مصادر أمنية لبنانية، أن التحقيقات بدأت لدى الأجهزة الأمنية المعنية، فور تبلغها بالأمر، وحتى الساعة لم تتوصل إلى أي جديد، فيما يخص الحادثة.

من جانبها، نفت بلدية العقيبة، أن يكون هناك وجود لأي رجل سعودي في المنطقة، بالاسم الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد البحث في أسماء المستأجرين، والأشخاص المتواجدين في المنتجعات والفنادق.

وطلبت السعودية من رعاياها، أمس الخميس، مغادرة لبنان في أقرب فرصة ممكنة، كما فعلت الإمارات والكويت، وقبلها البحرين.