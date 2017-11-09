بعد مطالبة الرياض رعاياها بمغادرة لبنان.. دعوات سعودية لترحيل اللبنانيين

بعد ساعات من طلب المملكة العربية السعودية من رعاياها في لبنان، مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات شعبية سعودية لترحيل اللبنانيين عن الأراضي السعودية.

وفي موقع تويتر الذي يضم ملايين السعوديين، أطلق مغردون وسمًا حمل عنوان “#ترحيل_اللبنانيين_مطلب_وطني”، ليحظى بتداول واسع، ويدخل الترند السعودي، يوم الخميس، كأحد أكثر الوسومات تداولًا في المملكة.

وتضمنت تغريدات السعوديين في الوسم تهجمًا على الوافدين اللبنانيين المقيمين في السعودية، وآراءً اتسمت بالتشنج حيالهم، منتقدين سياسات لبنان الخارجية.

تصعيد سعودي

وأكد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، إن بلاده ستتخذ إجراءات متصاعدة ومتشددة، إلى أن تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي، في ما قد يكون إشارة إلى طلب السعودية اليوم من رعاياها مغادرة لبنان على الفور.

وقال السبهان، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إن “كل الإجراءات المتخذة تباعًا، وفي تصاعد مستمر ومتشدد حتى تعود الأمور لنصابها الطبيعي”.

كل الاجراآت المتخذة تباعا وفي تصاعد مستمر ومتشددحتى تعود الامور لنصابها الطبيعي — ثامر السبهان (@thamersas) November 9, 2017

وسبق أن أشار السبهان، إلى أن بلاده “ستعامل الحكومة اللبنانية على أنها حكومة إعلان حرب على المملكة بسبب حزب الله”، محذرًا من أن “المخاطر المترتبة على تصرفات حزب الله، ستكون وخيمة جدًا على لبنان.. سنوقف كل شخص يتعدّى على دولتنا عند حده”.

هل يتعرض لبنان للمقاطعة؟

وأشارت تقارير محلية لبنانية إلى احتمال وجود تنسيق أمريكي سعودي حيال المرحلة القادمة لمواجهة حزب الله.

وقال موقع “ليبانون 24” اليوم الخميس، إن “العقوبات الأمريكية على حزب الله ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، فضلًا عن أن لبنان مقبل على حرب اقتصادية قد تكون أشد وطأة من الحرب العسكرية”.

ونقل الموقع عن مصادر وصفها بالمطلعة، إن “نموذج حصار قطر سوف يطبّق في لبنان، بما يتناسب مع هذا البلد، لجهة منع الطيران اللبناني من التحليق فوق أراضي المملكة العربية السعودية، ومنع التحويلات من وإلى لبنان، ومنع التعامل مع الشركات اللبنانية”.

وتساءلت المصادر: “هل للبنان القدرة على تحمّل الحصار؟ وخصوصا أن تقديرات خسائر اقتصاد قطر بعد قطع العلاقات الخليجية معها بلغ 30 مليار دولار”.

ولم يقتصر قرار منع السفر إلى لبنان والطلب من الرعايا مغادرة أراضيه فورًا على السعودية، إذ دعت وزارة الخارجية الكويتية أيضًا يوم الخميس، رعاياها في لبنان إلى مغادرته فورًا، فيما جددت الخارجية الإماراتية الدعوة لمواطنيها بالالتزام الكامل بعدم السفر إلى لبنان.

وكانت البحرين دعت، الأحد الماضي، جميع مواطنيها الموجودين في لبنان إلى مغادرتها فورًا، وجددت دعوتها بعدم السفر إلى لبنان نهائيًا.