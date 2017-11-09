النائب العام السعودي: الإفراج عن 7 أشخاص من أصل 208 متهمين بقضايا الفساد

قال النائب العام السعودي، اليوم الخميس، إنه جرى استدعاء 208 أشخاص للاستجواب، في تحقيق فساد واسع النطاق، وتقرر الإفراج عن سبعة منهم، دون توجيه اتهامات.

وأضاف الشيخ سعود المعجب في بيان، “بناء على تحقيقاتنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، نقدر أن 100 مليار دولار على الأقل، أسيء استخدامها، من خلال فساد واختلاس ممنهج، على مدى عقود”.

وأكد النائب العام، أن “السلطات لن تكشف النقاب، عن أي تفاصيل شخصية أخرى، في الوقت الحالي؛ لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم”.

وكرر المعجب تصريحات مسؤولين كبار، بأن الأنشطة التجارية لم تتأثر بالتحقيقات، وأن الحسابات البنكية الشخصية وليست التجارية، هي التي جمدت.