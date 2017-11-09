السعودية تتوعد أمام مجلس الأمن باتخاذ إجراءات ضد الحوثيين

أكدت المملكة العربية السعودية، الخميس، أنها ستتخذ إجراءات للرد على أعمال العنف من قبل ميليشيا الحوثي.

جاء ذلك في رسالة وجهتها المملكة إلى مجلس الأمن الدولي، بحسب ما نشره موقع وزارة الخارجية السعودية على “تويتر”.

وأكدت الخارجية أن “بعثة السعودية بالأمم المتحدة أكدت في رسالة للمجلس أن المملكة ستتخذ إجراءات (لم تحددها) للرد على أعمال العنف التي قامت بها ميليشيا الحوثي”.

وأضافت أن “ذلك لتحفظ المملكة الأمن والأمان في أراضيها وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية”.

وشددت على أن “ما قامت به ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران هو إرهاب ضد أراضيها”، مشيرة إلى أن طهران “مستمرة في تهريب الأسلحة إلى الحوثي”.

وأكدت “الدور الذي تلعبه إيران في صناعة الصواريخ التي تم إطلاقها في 4 نوفمبر، و22 يوليو، وذلك بعد فحص حطام الصواريخ”.

وتابعت “كما أنه سبق وتم إحباط تهريب أسلحة إيرانية المنشأ عدة مرات إلى اليمن وذلك يعتبر تعد صارخ على قرارات مجلس الأمن 2216 (2015) و2231 (2016)”.

وقالت إن إيران “لا تكترث بالتزاماتها الدولية.. وتهريبها للأسلحة دليل على سلوكها العدائي ودعمها للتخريب والإرهاب الذي يهدد أمن المملكة والعالم”.

وكانت السعودية أعلنت أن جماعة الحوثي أطلقت السبت الماضي صاروخًا باليستيًا استهدف المطار الدولي الرئيسي في الرياض، واعترضه الدفاع الجوي السعودي.