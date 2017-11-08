صور الأمير مقرن في عزاء ابنه منصور تثير حزن السعوديين

أثارت صور تأثر الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ،خلال جنازة ابنه منصور ،نائب أمير منطقة عسير، الذي راح ضحية حادثة طائرة الهليكوبتر، حزن السعوديين.

وكان الأمير مقرن قد استقبل في قصره بالعاصمة الرياض، أمس الأحد، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات، الفريق سيف بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية الإمارات والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومستشار الديوان الأميري في الكويت الشيخ فهد بن سعدالعبدالله الصباح، ورئيس جهاز الأمن الوطني في الكويت الشيخ ثامر علي الصباح، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت علي الجراح الصباح، إضافة إلى مسؤوليين وعسكريين وعدد من السفراء.

وبدا الأمير مقرن متأثرًا جدًا بوفاة ابنه، حيث ظهر في جميع الصور، وعلى ملامحه حزن وأسى، وقد امتلأت عيناه بالدموع.

كما عكست صورة للأمير خالد الفيصل تأثره الشديد بوفاة ابن عمه الأمير منصور.

وبادر سعوديون عبر موقع التواصل “تويتر”، إلى تعزية الأمير بفقدان ابنه، مترحمين على الأمير منصور، وداعين لوالده الأمير مقرن بالصبر، معتبرين أن حزن الأمير مقرن هو حزن السعودية كلها.