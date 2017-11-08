بالوثائق.. حملة الفساد تطيح بصهر الوزير عادل فقيه من وزارة الحج السعودية

‎كشفت مصادر سعودية النقاب عن تورط صهر وزير الاقتصاد الموقوف ،عادل فقيه، في شبهات فساد ؛أدت إلى إنهاء إعارته كوكيل لوزارة الحج والعمرة.

‎ووفقًا لوثائق نشرها ناشطون سعوديون بمواقع التواصل الاجتماعي ،فإنه وبعد ساعات من بدء حملة سعودية على الفساد، أصدر وزير الحج والعمرة قرارًا بإلغاء تكليف وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية، المشرف العام على مكتب الوزير في مكة المكرمة المعين من 4 أشهر فقط؛ حيث كان معارًا من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وهذا الوكيل المكلف هو ماجد باشا زوج ابنة الوزير عادل فقيه.

ووفقًا للوثائق ؛فإن الوزير عادل فقيه ،المكلف بإدارة وزارة الصحة سابقًا ،أصدر قرارًا نصه “لما تقتضية مصلحة العمل يتم تكليف الموظف ماجد باشا بمنصب مستشار بالوزارة، ومدير عام لمكتب إدارة التحول ،ويعامل معاملة موظف بالمرتبة (15)، مضيفة أنه “عندما انتقل الوزير فقيه إلى منصب وزير الاقتصاد والتخطيط، جرى نقل الموظف باشا معه ،وبنفس المزايا المالية.

ووفق المصادر نفسها، تم التنسيق لاحقًا بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الحج والعمرة لإصدار قرار وزاري في 16 / 10 / 1438 هـ بإعارة الموظف ماجد باشا، وتكليفه بمنصب وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية بوزارة الحج والعمرة ،والمشرف العام على مكتب الوزير في مكة المكرمة.

‎ويمثل إلغاء إعارة باشا من قبل وزارة الحج والعمرة ،محاولة للتنصل من المشاركة في قضايا الفساد الإداري والمالي ،التي تلاحق الوزير عادل فقيه ،في ظل مطالبة موظفي وزارة الحج والعمرة بمحاسبة كل مفسد؛ ولّى عليهم من هو أقل منهم شهاداتٍ وخبرةً.

ماجد باشا ذنب فقيه من بند براتب ٣٠٠٠ إلى وكيل وزارة بمعاونة عادل فقيه ومحمد بنتن أثاري دولتنا كانت منهوبه???? @saudq1978 #يعتبر_فساد pic.twitter.com/A1ynNK42sI — محارب الفساد (@ole1ol) November 5, 2017