4 إصابات في قصف حوثي على نجران السعودية (صور)

أفادت تقارير إعلامية سعودية، اليوم الثلاثاء، بسقوط عدد من المقذوفات الصاروخية الحوثية على عدد من منازل المواطنين السعوديين في مدينة نجران.

وذكر حساب إمارة نجران الرسمي عبر موقع “تويتر” اليوم: “إصابة مواطن وطفلته واثنيْن مقيميْن من الجنسية الهندية، إثر سقوط مقذوفات عسكرية على مدينة نجران، أطلقتها عناصر حوثية من اليمن عصر اليوم”.

وهرعت قوات الدفاع المدني والإنقاذ إلى مكان الحادث للاطلاع على حجم الخسائر، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي ذلك في ظل التصعيد العسكري الحوثي الأخير، بعد إطلاقهم صاروخًا باليستيًا تجاه مدينة الرياض، اعترضته قوات الدفاع الجوي السعودي، دون وقوع أي إصابات.

وسبق أن أطلقت ميليشيات الحوثي، الشهر الماضي، صاروخًا باليستيًا، من داخل الأراضي اليمنية على مجمع سكني يقطنه عمال مقيمون في نجران، يتبع لإحدى الشركات في المملكة، مما أسفر عن إصابة أحد العمال وخسائر في الممتلكات، إثر نشوب حريق في الموقع عقب سقوط الصاروخ.