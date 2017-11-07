مجلس الوزراء السعودي: لجنة مكافحة الفساد ستساعد على اجتثاثه

قال مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء: إن صدور أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا؛ لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات المرتبطة بالفساد العام، يأتي استشعارًا لخطورة الفساد، وآثاره السيئة على الدولة.

وذكر المجلس، عقب اجتماعه اليوم، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن “هذا الأمر الملكي، سيعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة، ويكرس المنهج الإصلاحي، الذي تتبناه حكومة المملكة، في اجتثاث الفساد”.

وأضاف: “الأمر الملكي يسهم في تعزيز المنظومة الرقابية، ومبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة، وحماية حقوق الأفراد والشركات”.

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت الماضي، حزمة أوامر ملكية، يقضي أحدها بتشكيل لجنة عليا، برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان؛ للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.

وفي أول إجراء للجنة، تم إلقاء القبض على 11 أميرًا، و4 وزراء حاليين، وعشرات سابقين بالبلاد.