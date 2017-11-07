إيران تعلق على اتهامات السعودية لها بالمسؤولية عن صاروخ الرياض

رفضت إيران، اليوم الثلاثاء، اتهامات السعودية لها بأنها مسؤولة عن صاروخ حوثي استهدف الرياض، قبل أن تعترضه الدفاعات الجوية السعودية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قوله إن “هذه الاتهامات غير مسؤولة واستفزازية، وفوق كل شيء”.

في الوقت نفسه، نفت وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، أي تورط لطهران في الهجوم الصاروخي.

يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال إن “إمداد إيران للحوثيين بالصواريخ يعد عدوانًا عسكريًا ومباشرًا من قبل النظام الإيراني”.

وكانت قيادة قوات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، أعلنت أمس إغلاقًا مؤقتًا للمنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن كافة. وقالت إن معاينة الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه السبت الماضي من الأراضي اليمنية باتجاه الرياض، أثبتت “ضلوع النظام الإيراني في إنتاج مثل هذه الصواريخ وتهريبها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية”.