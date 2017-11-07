ضابط سعودي سابق: الحوثي أطلق صاروخه على الرياض بإيعاز من الحرس الثوري الإيراني

رأى الضابط في الجيش السعودي، والملحق العسكري السابق، اللواء منصور الشهري، أن إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخاً بالستياً من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه العاصمة الرياض، قبل يومين، قد تم بإيعاز من الحرس الثوري الإيراني، الذي يدعم هذه الميليشيات.

وقال الشهري، في تصريح لموقع “المشارق” بالنسخة الفارسية: إن “الهجوم الحوثي يأتي ضمن المخطط الإيراني؛ لنشر التوتر بالمنطقة، بشكل دائم”، مضيفاً أن إطلاق الصاروخ بإيعاز مباشر من الحرس الثوري، يأتي كرد إيراني على الأزمة السياسية الجديدة، الحاصلة بين السعودية وإيران، بعد استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري”.

وشدد الشهري، على أن التجاوزات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، المدعومة من طهران، تؤكد دعم الحرس الثوري للمنظمات الإرهابية في المنطقة، لافتاً إلى أن “نوعية الصواريخ البعيدة المدى، انتشارها محدود جداً، ولا تمتلكها إلا بعض الدول في المنطقة”.

ووصف الخبير العسكري السعودي، إطلاق الصاروخ، بأنه خرق لقرار مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، رقم 2216، الصادر بتاريخ 14 نيسان/ أبريل 2015. وأضاف أن إطلاق الصاروخ كان عشوائياً، وأن من يقف وراء العملية، يعلم تماماً أن الأضرار لن تكون عسكرية، بل ستطال المدنيين في الممتلكات والأرواح.

وبين اللواء الشهري، أن “اعتراض الدفاعات السعودية للصاروخ الحوثي، تم بشكل ناجح، وأدى إلى أضرار مادية وبسيطة هذه المرة، بعد سقوط بقايا الصاروخ شمالاً، بالقرب من مطار الملك خالد الدولي”.