ما حقيقة مزاعم لجوء الأمير تركي بن محمد بن فهد لإيران؟

ما حقيقة مزاعم لجوء الأمير تركي بن محمد بن فهد لإيران؟

إعلام قطر ينشر تغريدات إسرائيلية تزعم لجوء الأمير لصنعاء ثم إيران

المصدر: إرم نيوز

سخر ناشطون سعوديون وإعلاميون من الأنباء الواردة من قبل جهات قطرية وإسرائيلية مشبوهة عن هروب الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ولجوئه إلى إيران، وفندوا هذه المزاعم، مع حضور الأمير تركي ووالده لعزاء آل السديري، اليوم الثلاثاء.

وكشف الصحفي السعودي “عبدالعزيز الخميس” بتغريدة: “أسرة السديري استقبلت اليوم المعزين في وفاة المستشار سعود بن عبدالعزيز السديري، وعلى رأسهم الأميرمحمد بن فهد بن عبدالعزيز وابنه الأمير تركي”.

وأرفق التغريدة بصورة تثبت حضور الأمير محمد بن فهد وابنه الأمير تركي.

في حين رد المغرد “المثنى” على المراسل الإسرائيلي، شمعون أران، بقوله: “قبل ثلاث ساعات يا كذابين استقبلت أسرة السديري محمد بن فهد وابنه تركي لتقديم واجب العزاء والصور موجودة ياكذابين”.

 

وأكد مغردون آخرون أن الأمير ما زال موجودًا في السعودية، وما نقل من مزاعم غير صحيح.

 

وجاءت صورة حضور الأمير محمد بن فهد آل سعود وابنه الأمير تركي لعزاء آل السديري، اليوم الثلاثاء، ضربة موجعة للمزاعم القطرية والإسرائيلية، حيث باءت محاولتها في تشويش وبلبلة المجتمع السعودي بالفشل.

وزعمت وسائل إعلام قطرية وإسرائيلية أن الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود من المملكة العربية السعودية لجأ إلى إيران.

وجاء الخبر المزعوم على لسان مراسل سياسي لهيئة البث الإسرائيلية، يدعى شمعون آران، بتغريدة عبر صفحته الرسمية “تويتر”، جاء فيها “محمد بن فهد، معتقل في فندق كارلتون مع الأمراء السعوديين المعتقلين ضمن حملة الاعتقالات”.

وتابع، في حبكة درامية، نقلاً عما وصفه بمصدر، “أن إيران لا تنوي تسليم الأمير تركي بن محمد بن فهد إلى المملكة العربية السعودية، إذ تعتبره ورقة مساومة”.

وفي تغريدة أخرى، كتب نقلاً عن نفس المصدر: “أن الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز حفيد الملك فهد وصل إلى إيران، وأعطي حق اللجوء السياسي”.

وتلقفت وسائل إعلام موالية وحسابات موالية لقطر هذه المزاعم.

 

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