سعودي ذهب للتنزه فتعرض لمفاجأة صادمة (صورة)

صُعق مواطن في المملكة العربية السعودية، أثناء تنزهه في منطقة برية قريبة من محافظة “بيشة”، بعثوره على رضيعة لا يتجاوز عمرها 7 أيام، دُفنت تحت الأرض لكنها لا تزال على قيد الحياة.

وقال المواطن إنه “وأثناء تنزهه سمع صوتًا يخرج من حفرة مغطاة بالتراب، فقام بنبشها، ليفاجأ بمولودة ملفوفة في قطعة قماش، فأبلغ الجهات الأمنية، التي حضرت للموقع برفقة الإسعاف”، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وأكد الناطق الإعلامي لصحة “بيشة”، أن الشرطة “باشرت الحالة ،وأحضرت الطفلة للمستشفى، حيث تبين أنها حديثة الولادة”، مشيرًا إلى أنها “تتمتع بصحة جيدة، وتم تحويلها إلى قسم الحضانة”.