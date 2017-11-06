السبهان: “حزب الشيطان” يشارك في جميع العمليات الإرهابية التي تهدد السعودية (فيديو)

قال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، اليوم الإثنين، أن “ميليشيات حزب الشيطان تشارك في كل عمل إرهابي يتهدد السعودية وتدرب شبابًا سعوديين على الإرهاب وتهرب المخدرات إلى المملكة، وإن هذه الأعمال تعتبر إعلان حرب تجاه المملكة”، في إشارة منه إلى ميليشيات “حزب الله” اللبناني.

وأضاف في تصريح متلفز: “كنا نتوقع من الحكومة اللبنانية أن تعمل على ردع الحزب المجرم، ولن نرضى أن يكون لبنان مشاركاً في حرب على السعودية، مشدداً على أن “السعودية ستستخدم كافة الوسائل السياسية وغيرها لمواجهة حزب الله”.

وشدد السبهان على أن “حزب الشيطان ممثل في الحكومة اللبنانية وعليها أن تعي مخاطر الميليشيات وتحركاتها على السعودية قبل الوصول لنقطة لا رجعة فيها”، منوهاً إلى أن الملك سلمان أبلغ الحريري تفاصيل عدوان حزب الله على السعودية، وأن الحريري وشرفاء لبنان لن يقبلوا بمواقف ميليشيات حزب الله “.

وأكمل قائلاً: “حزب الشيطان مشارك في الحكومة ومجلس النواب ويجب على الحكومة اللبنانية أن تعي ذلك، انتهى الماضي وانتهى التمييز، ولن نرضى أن يتم التعدي على المملكة العربية السعودية والجميع أمامنا لبنانيون، وسنعامل حكومة لبنان كحكومة إعلان حرب بسبب ميليشيات حزب الله”، معتبراً أن “ميليشات حزب الله تؤثر في كافة القرارات التي تتخذها حكومة لبنان”.

وأكد السبهان أن “الحديث عن استقالة جبرية وإجبار الحريري على الاستقالة أكاذيب لتشتيت اللبنانيين، وعليهم الاختيار بين السلام وبين الانضواء تحت حزب الله”، مؤكداً أن “المملكة لديها إجراءاتها الكفيلة لإيقاف كل دولة تحاول التعدي على المملكة عند حدها سواء لبنان أو غيرها”.

ولفت الوزير السعودي إلى أن “لبنان مختطف من قبل ميليشيات حزب الله ومن خلفها إيران فالحزب المجرم يشارك في إطلاق الصواريخ على المملكة واليمن وسوف نقف أمام هذه المحاولات بكل قوة وحزم ونأمل ألا يجربوا كما جرّب غيرهم تحركات المملكة على هذا الصعيد، واللبنانيون قادرون على إيقاف تجاوزات ميليشيات حزب الله وبيدهم تحديد ما ستؤول إليه الأمور مع السعودية”.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد أعلن استقالته في بث تلفزيوني من السعودية، السبت الماضي، مما هوى بالحكومة الائتلافية في حالة من عدم الاستقرار السياسي.