وزيرا الحرس والاقتصاد الأمير خالد بن عياف ومحمد التويجري يؤديان اليمين.. نبذة عنهما

أدى الوزيران الجديدان في السعودية للحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، والاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري القسم أمام الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة الإثنين، عقب تعيينهما في منصبيهما الجديدين.

ويأتي الأمر الملكي بتعيين الأمير خالد بن عياف وزيرًا للحرس الوطني السعودي، خلفًا للأمير متعب بن عبدالله الذي أعفي من المنصب.

خالد بن عياف

الأمير خالد بن عياف آل مقرن لا ينتمي للفرع الحاكم في السعودية، غير أن جده مقرن هو جد آل سعود وعياف هو عم سعود جد الفرع الحاكم في المملكة.

أما والد الأمير خالد بن عياف فهو الأمير الراحل الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وهو من مؤسسي الحرس الوطني السعودي وتوفي العام الماضي.

وذكر مدونون سعوديون أن خالد بن عياف “رجل دولة وخبرة طويلة في #الحرس_الوطني”.

وعين خالد بن عياف وكيلًا للحرس الوطني لشؤون الأفواج منذ العام 2007، أي قبل نحو 10 أعوام.

محمد التويجري

أما وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، فهو رائد سابق في سلاح الجو الملكي السعودي، ولعب دورًا أساسيًا في مساعدة صناع السياسات على صياغة جدول الأعمال الاقتصادي والمالي على مدى العام الماضي.

ونظرًا لكونه من المصرفيين المخضرمين أصحاب الخبرة التي تزيد عن 21 عامًا، منها 12 بمناصب إدارية عليا في البنوك السعودية، أصبح التويجري الوجه العام لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة.

ومنذ توليه منصب نائب الوزير في مايو 2016، تحدث في كثير من الأحيان إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية بالتفصيل عن خطط المملكة للاستفادة من أسواق الديون المحلية والدولية، وترشيد ميزانية البلد وتحقيق التوازن بينها وبين حملة الخصخصة، مع تعزيز نية الحكومة مواصلة الإنفاق على البنية التحتية والقضايا الحساسة اجتماعيًا مثل إصلاحات الدعم.

وقبل انضمامه للحكومة، عمل التويجري نائبًا لرئيس بنك “إتش إس بي سي” بالشرق الأوسط، وكمدير تنفيذي بالبنك نفسه، وهو المنصب الذي شغله منذ أكتوبر 2013، بعد أن بدأ عمله مع المصرف في العام 2010، حيث شغل عدة مناصب منها رئيس قسم الأعمال المصرفية والأسواق العالمية.

التحق التويجري، الحاصل على شهادة الدراسات العليا في مجال الأعمال من جامعة الملك سعود بالرياض، والبكالوريوس في الديناميكا الهوائية من أكاديمية القوات الجوية، ببنك “إتش إس بي سي” عقب عمله في مصرف “جي بي مورغان”، حيث شغل منصب العضو المنتدب وكبير موظفي الدولة في المملكة العربية السعودية.