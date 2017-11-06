أول ظهور للأمير مقرن بعد وفاة نجله منصور في تحطم طائرة بعسير

أول ظهور للأمير مقرن بعد وفاة نجله منصور في تحطم طائرة بعسير

المصدر: فريق التحرير

قدم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تعازيه للأمير مقرن بن عبدالعزيز في وفاة ابنه نائب أمير منطقة عسير منصور بن مقرن في حادثة تحطم طائرة مروحية في منطقة عسير ،مساء الأحد.

ونشرت حسابات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للأمير محمد وهو يعزي الأمير مقرن في منزله ،حيث بدت عليه علامات الحزن على فقد نجله الشاب.

وولد الأمير منصور في مدينة الرياض عام 1974، ويبلغ من العمر 43 عامًا، وقد بدأ حياته العملية في إمارة منطقة المدينة المنورة، عندما كان والده أميرًا لها عام 1999.

 وكان مرافقًا لوالده قبل ذلك ،وإن بشكل غير رسمي، عندما كان والده أميرًا لمنطقة حائل قبل أن ينتقل إلى إمارة المدينة المنورة.

وكان الأمير الراحل محل إعجاب السعوديين على نطاق واسع منذ تعيينه نائبًا لأمير عسير.

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