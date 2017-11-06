أول ظهور للأمير مقرن بعد وفاة نجله منصور في تحطم طائرة بعسير

قدم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تعازيه للأمير مقرن بن عبدالعزيز في وفاة ابنه نائب أمير منطقة عسير منصور بن مقرن في حادثة تحطم طائرة مروحية في منطقة عسير ،مساء الأحد.

ونشرت حسابات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للأمير محمد وهو يعزي الأمير مقرن في منزله ،حيث بدت عليه علامات الحزن على فقد نجله الشاب.

#ولي_العهد في منزل الامير مقرن بن عبدالعزيز لتقديم العزاء في #وفاة_الامير_منصور_بن_مقرن رحمه الله pic.twitter.com/xe6LPEeN6O — فايز المالكي (@fayez_malki) November 6, 2017

وولد الأمير منصور في مدينة الرياض عام 1974، ويبلغ من العمر 43 عامًا، وقد بدأ حياته العملية في إمارة منطقة المدينة المنورة، عندما كان والده أميرًا لها عام 1999.

وكان مرافقًا لوالده قبل ذلك ،وإن بشكل غير رسمي، عندما كان والده أميرًا لمنطقة حائل قبل أن ينتقل إلى إمارة المدينة المنورة.

وكان الأمير الراحل محل إعجاب السعوديين على نطاق واسع منذ تعيينه نائبًا لأمير عسير.