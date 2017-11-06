ماذا قال محمد التويجري وزير الاقتصاد السعودي الجديد في أول تصريح له؟

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الجديد محمد التويجري، الاثنين، أنه سينفذ توجيهات القيادة بتلمس الصالح والنفع العام، وحفظ حقوق الأجيال القادمة، وعدم المساس بها.

وقال التويجري في بيان صدر عنه الاثنين، في أول تصريح له، إن “الوصول إلى أفضل النماذج والحلول للارتقاء باقتصاد المملكة، يشكل هدفًا محوريًا، وستسعى الوزارة إلى العمل على الابتكار والإبداع في تحقيقه”.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا السبت الماضي، يقضي بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه من منصبه، وتعيين محمد التويجري بدلًا منه.

وتأتي تصريحات الوزير الجديد، بعد قرارات بحجز 11 أميرًا و4 وزراء حاليين بينهم عادل فقيه وعشرات سابقين بالبلاد؛ من جانب لجنة مكافحة الفساد المشكلة مساء السبت، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت، حزمة أوامر ملكية يقضي أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.

وقضى الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بصلاحيات واسعة تبدأ بحصر قضايا الفساد العام، ولا تنتهي بالتحقيق وأوامر القبض.