يمتلك 5% من آبل و4.9% من تويتر.. تفاصيل ثروة الوليد بن طلال

المصدر: الموقع الإلكتروني للمملكة القابضة، وموقع السوق المالية السعودية (تداول) على الإنترنت، ورويترز، وإشعارات هيئة الأوراق المالية والبورصات

بدأت السعودية ، يوم الأحد، حملة لمكافحة الفساد تضمنت إيقاف أمراء ووزراء ومستثمرين من بينهم الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال ،وهو من أبرز رجال الأعمال في المملكة.

والأمير الوليد ابن أخ ملك السعودية ،سلمان بن عبد العزيز، ويملك شركة الاستثمار “المملكة القابضة”.

وفيما يلي قائمة بالكيانات التي يمتلك فيها حصصًا سواء باستثمارات شخصية أو عبر المملكة القابضة:

قطاع الخدمات المالية

– البنك السعودي الفرنسي: 16.19 في المئة.

– سيتي جروب: نسبة الملكية غير معروفة.

قطاع التكنولوجيا

– أبل: 5 في المنة

– كريم

– ليفت

– موتورولا سوليوشنز

– تويتر: 4.9 في المئة

قطاع المواد الاستهلاكية والبيع بالتجزئة

– إيباي

– شركة قرية الموضة التجارية

– جينغ دونغ (جيه.دي دوت كوم): 2.2 في المئة

– شركة ساكس المحدودة

– مجموعة صافولا

قطاع النشر

– تايم وورنر

– توينتي فرست سنشري فوكس: 4.98 في المئة

– نيوز كوربوريشن: كان الأمير الوليد يمتلك حصة صغيرة حسب إشعار حكومي، لكن متحدثة باسم نيوز كوربوريشن قالت: “إن الشركة ليس لديها علم بأي حيازات حالية”.

قطاع الترفيه

– يورو ديزني

قطاع البتروكيماويات

-شركة التصنيع الوطنية (تصنيع): 6.23 في المئة

قطاع الطيران

– الشركة الأم لطيران ناس: 34.08 في المئة

قطاع التعليم

– مدارس المملكة

قطاع الرعاية الصحية

– شركة مشاريع الخدمات الطبية

قطاع الاستثمار المباشر

– شركة المملكة وأفريقيا للإدارة

العقارات الفندقية

– فندق فور سيزونز جورج الخامس في باريس

– فندق بلازا في نيويورك

– فندق سافوي في لندن

شركات إدارة الفنادق

– فيرمونت رافلز هولدنج انترناشونال

– فنادق ومنتجعات فور سيزونز

– إيفا للفنادق والمنتجعات

– المملكة للاستثمارات الفندقية

– موفنبيك للفنادق والمنتجعات

قطاع العقارات

– بالاست نيدام

– كناري وارف (سونجبيرد للعقارات)

– شركة جدة الاقتصادية

– مركز المملكة

– مدينة المملكة

– أرض المملكة الرياض