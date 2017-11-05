وفاة الأمير منصور بن مقرن بسقوط طائرة في منطقة عسير

وفاة الأمير منصور بن مقرن بسقوط طائرة في منطقة عسير

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

قالت وسائل إعلام محلية ونشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن طائرة مروحية تقل مسؤولين حكوميين بارزين، سقطت مساء اليوم الأحد، في منطقة عسير.

وأوضحت معلومات أولية عن الحادث أن الطائرة تقل نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن ومعه أمين أبها ومسؤولين آخرين.

وبحسب المعلومات الأولية فإن من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم وهم تفصيلا الأمير منصور بن مقرن ووكيل إمارة عسير سلمان الجريش وأمين منطقة عسير صالح القاضي.

وأكد الأمير سطام بن خالد آل سعود وفاة جميع من كان على متن الطائرة بتغريدة على موقع تويتر جاء فيها:  “إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لعبدك منصور بن مقرن وجميع من على متن الطائرة معه .لاحول ولا قوة إلا بالله” .

ولم يصدر بعد توضيح رسمي عن سبب الحادث، وعدد من كان موجوداً على متن الطائرة المنكوبة.

ووقع الحادث أثناء عودة الأمير منصور ومرافقيه من جولة عمل روتينية زاروا خلالها محافظة البرك الواقعة ضمن منطقة عسير.

 

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