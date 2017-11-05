بعد حملة مكافحة الفساد.. ترامب يشيد بقرارات وتوجهات القيادة السعودية

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإجراءات القيادة السعودية لتحديث المملكة.

جاء ذلك في بيان مطول صدر اليوم الأحد عن البيت الأبيض، أثناء جولة ترامب في شرق آسيا، يعرض تفاصيل اتصال جرى بين الرئيس الأمريكي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبحسب البيان، أثنى ترامب على “خطط التحديث التي يتولاها الملك سلمان، منوهًا إلى سلسلة المواقف التنويرية التي دعا فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الانفتاح والتطوير الاجتماعي والاقتصادي”.

ويأتي ذلك بعد يوم من توقيف مجموعة من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين والحاليين بالسعودية، في إطار مكافحة الفساد.

وفي هذا الإطار، أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” على موقعها الإلكتروني إلى أن “بيان البيت الأبيض لم يُشر نصًا إلى إجراءات مكافحة الفساد التي نفذت في المملكة الليلة الماضية وتضمنت توقيف مجموعة من الوزراء والمسؤولين السابقين والحاليين، إضافة إلى عدد من الأمراء بينهم الوليد بن طلال بتهم عديدة بينها غسيل الأموال”.

لكن الصحيفة اعتبرت أن “توقيت صدور بيان البيت الأبيض وإشادته بكافة إجراءات التحديث السعودية، يُعتبر تأييدًا من الرئاسة الأمريكية، حتى وإن لم يرد بالنص”.

وبينت أن “الإشادة جاءت شاملة لما صدر من الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان من إجراءات تحديثية وتنويرية، ومفهوم أن مكافحة الفساد ضمن ذلك”، بحسب قول الصحيفة.