قرارات لجنة الفساد السعودية.. ارتياح شعبي وتوجس من ردّات فعل محتملة (فيديو)

يتابع السعوديون باهتمام كبير، القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لمحاربة الفساد، منذ تشكيلها مساء أمس، والتي أسفرت حتى الآن عن توقيف أمراء ووزراء حاليين وسابقين، ومسؤولين كبار، في مجال التسيير العام.

ويرى مراقبون سعوديون، أن اللجنة بدأت عملها، باتخاذ خطوة جريئة في مسار الإصلاح الاداري السعودي، تمثلت في الإطاحة برؤوس كبيرة، ولم يكن في الحسبان أن يطالها الاعتقال يومًا.

واعتبر هؤلاء، أن محاربة الفساد في السعودية، كانت في الأصل بمعايير ومقادير معلومة، تقف كلما وصلت إلى أصحاب الرتب العليا، من الأمراء والوزراء والمسؤولين.

ولكن متابعين للشأن السعودي، يبدون مخاوفهم من تبعات محتملة للإجراءات الحالية، فالمعتقلون ذوو نفوذ وسلطة ، وثرواتهم تقدر بالمليارات.

وينقسم الشارع السعودي، حيال هذه الاعتقالات، بين من يرى أن الوقت مبكر للحكم على القرارات الحالية، وبين من يرى أن “مملكة الحزم”، بدأت تتطلع للمستقبل بخطوات واثقة، لا مكان فيها لمن قصروا يومًا في مسؤولياتهم.