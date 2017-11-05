لم تشفع له “صداقة الملوك”.. نبذة عن الثري السعودي صالح كامل

أطاحت القرارات السريعة التي اتخذتها اللجنة العليا لمحاربة الفساد في السعودية، ببعض الرؤوس الكبيرة في مجال المال والأعمال، وكان لافتًا ورود اسم رجل الأعمال السعودي”صالح كامل”، تاسعًا في القائمة، التي تم توقيفها الليلة الماضية، والتي شملت أمراء ووزراء حاليين وسابقين، ورجال أعمال بارزين، فمن هو صالح كامل؟

يعرف عن صالح عبد الله كامل (76 عامًا)، الذي وجهت له بالأمس تهمة “الفساد وتقديم رشاوي”، بأنه من أشهر رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مجال الإعلام منذ تسعينيات القرن الماضي؛ لكونه كان يمتلك مؤسسة “راديو وتلفزيون العرب ART” ذائعة الصيت، والتي أسسها عام 1993، قبل أن يبيع عام 2009 قناة art sport الرياضية لشبكة قنوات الجزيرة المعروفة حاليًا بـ”بي أن سبورت”، مقابل 2 مليار و750 مليون دولار، لكنه ندم على الأمر قائلاً : إن “ترك مجال الإعلام الرياضي كان غلطة، وخسرت فيها الكثير”.

وقبل حادثة الأمس، ورد اسم “صالح كامل” ضمن قائمة أثرياء العرب لعام 2017 ، بصافي ثروة بلغت 2.6 مليار دولار، ليحتل المرتبة 936 على مستوى العالم، كونه يستثمر في 40 دولة، ويمتلك أكثر من 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة وخارجها.

حاليًا، يرأس مجلس إدارة مجموعة “دله البركة”، التي تدير استثمارات ضخمة في مجالات عدة، منها التجارة، والعقارات، والخدمات المالية، والنقل، والرعاية الصحية، وغيرها.

ويرأس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والغرفة التجارية الصناعية بجدة، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة. وعضو الهيئة الاستشارية لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية .

صديق الملوك

يحرص رجل الأعمال السعودي، على البقاء قريبًا من قصر الحكم، ولا يضيع في العادة الفرص التي تتاح له لالتقاط صور مع ملوك السعودية، وهو ما يمكن الاطلاع عليه من خلال مدونته الخاصة، التي تتصدرها صورتان له : الأولى مع الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، يطلعه فيها على عدد من الأوراق.

والثانية، مع الملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز، في مناسبة خاصة، لم تشفع له أمس في الإفلات من شرك قرارات لجنة محاربة الفساد، التي يقودها ولي العهد السعودي، الأمير الشاب محمد بن سلمان.

تاجر استخلفه الله في الأرض

ومن غرائب صالح كامل الموقوف في قضايا فساد وتقديم رشاوي، أنه يركز دائما في أحاديثه عن الاقتصاد على الاقتباسات من السنة، ويقول عن أعماله الاستثمارية : “اتخذت الاقتصاد الإسلامي فكراً وتطبيقاً ، منهجاً لمسيرتي العملية”.

وفي مشوار رجل الأعمال السعودي “الموقوف”، كتاب من تأليفه بعنوان “هذا فهمي للزكاة”، وكان لافتًا أنه كتب اسمه على غلافه، مسبوقا بعبارة “الراجي عفو مولاه”، وهي كلمة قد تحمل أكثر من تفسير، في ظل التطورات الحالية.

ويقدم صالح كامل نفسه، في كتابه السابق، بأنه “تاجر مسلم ممن استخلفهم الله في الأرض ؛لإعمارها قدر الاستطاعة”.