تعرّف على لجنة مكافحة الفساد السعودية.. المهام والصلاحيات (فيديوغراف)

أُنشئت يوم 4 نوفمبر 2017
يرأسها وليُّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
الأعضاء:
رئيس هيئة الرقابة والتحقيق.
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
رئيس ديوان المراقبة العامة.
النائب العام.
رئيس أمن الدولة.
المهام:
حصر الجرائم والمخالفات والكيانات المرتبطة بقضايا الفساد العام.
إعادة الأموال للخزينة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة.
تشكيل فرق للتحريات والتحقيق.
الصلاحيات:
“استثناء” من الأنظمة والتعليمات والأوامر والقرارات.
إصدار أوامر الاعتقال والمنع من السفر.
مراقبة الأشخاص، وكشف حساباتهم، وتجميد الأموال.
متابعة الكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج.
التعامل مع قضايا الفساد والضالعين فيه بسرعة ودون تحري الإجراءات الإدارية والقضائية.
“المرونة” في التعامل مع المتهمين ممن أبدوا التجاوب معها.