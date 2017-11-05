تغريدة مؤيدة لقرارات الملك سلمان تورط رجل أعمال سعوديًا

صعد خلاف بين مدير شركة سعودي وأحد موظفيه حول رواتب متراكمة ليدخل في نقاشات آلاف السعوديين ومتابعتهم لحملة توقيف حكومية طالت أمراء ووزراء ورجال أعمال بتهم فساد وغسيل أموال مليارية.

وكان رجل الأعمال السعودي، غدران سعيد غدران‏، قد كتب على حسابه في موقع تويتر فجر الأحد تغريدة دعا فيها للعاهل السعودي وولي عهده بالنصر والتمكين بالتزامن مع إعلان الرياض إنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد باشرت فور إنشائها مساء السبت حملة اعتقالات طالت عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال بتهم فساد مختلفة.

وفوجئ الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سعيد علي غدران وأولاده المحدودة، بتعاطف كبير مع أحد المغردين السعوديين والذي رد على تغريدة غدران بتأكيده أنه عمل سابقاً في الشركة ولم يتسلم رواتبه فيها ما دفعه لتركها.

وقال المغرد ويدعى “سـلطان النحيــت” في تغريدته “ترا كنت موظفًا بشركتك و طلعت منها بسبب تأخير الراتب و بقي لي قرابة 17 ألفًا و الحين أشتكي بمكتب العمل عسا الله أن يفرج و آخذ حقي”.

ووجدت تلك الشكوى في موقع تويتر صدى فاق كل التوقعات، إذ احتل الوسم “#وين_فلوس_سلطان_ياغدران” المركز الثاني في قائمة وسوم الترند السعودي الذي تصدره وتصدر الترند العالمي وسم “#الملك_يحارب_الفساد”.

ووجد رجل الأعمال نفسه أمام اتهامات بالفساد من قبل كثير من المغردين الذين طالبوه بدفع رواتب الموظف السابق في شركته، فيما دعا آخرون بشكل مباشر المسؤولين في لجنة مكافحة الفساد الجديدة لضمه إليها.

وعلق أحد المغردين على الموقف الذي وجد فيه رجل الأعمال نفسه بعد تلك التغريدة بالقول “انحس (صاحب الحظ الأسوأ) شخص سعودي غرد اليوم وأتوقع أنه نادم أنه غرد #وين_فلوس_سلطان_ياغدران”.

وكتب مغرد آخر “#وين_فلوس_سلطان_ياغدران رب تغريده قالت لصاحبها دعني جنت ع انفسها براقش،عط الرجال حقه ولا عنبر ٣ينتظرك يعنني طالع منها”.

ومن بين من تم توقيفهم رجال أعمال سعوديون مصنفون على قوائم أثرياء العالم، إضافة لأمراء من العائلة الحاكمة بينهم اثنان من أبناء الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، إضافة لوزراء ومسؤولين.