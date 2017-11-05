السعودية تعتقل الأمير والضابط الرفيع فهد بن عبدالله بن محمد بتهم فساد

اعتقلت الأجهزة الأمنية في السعودية، ليلة السبت/الأحد، الأمير والضابط السابق، فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، بتهم فساد طالت عشرات الأمراء ،ورجال الأعمال ،والوزراء السابقين والحاليين في السعودية.

وقالت وسائل إعلام محلية وحسابات إخبارية على مواقع التواصل: “إن توقيف الأمير ،الذي ذكرت الأحرف الأولى من اسمه ولقبه ؛لتجنب مخالفة القوانين ،التي تحظر التشهير قبل صدور أحكام قضائية نهائية، جاء بسبب تهم فساد في القطاع العسكري ،الذي شغل مناصب رفيعة فيه”.

أما “أخبار السعودية” على موقع تويتر، وهو حساب ينشر على الدوام أخبارًا حصرية عن المملكة، فكتب في إحدى تغريداته عن حملة التوقيف الجارية ” عاجل.. خاص: إيقاف الأمير (ف،ع،م) نائب وزير الدفاع ،وقائد البحرية السابق، بعدة تهم تتعلق بالفساد، وخصوصًا بالقوات البحرية، والقائد الحالي المعفى”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمرًا ملكيًا ،مساء السبت ،تم بموجبه إعفاء الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان ،قائد القوات البحرية ،من منصبه وإحالته إلى التقاعد.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي يؤكد كامل الأسماء ،التي طالتها حملة الاعتقالات ،التي بدأت فور إصدار العاهل السعودي ،الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد يرأسها ولي العهد ،الأمير محمد بن سلمان.

وينتمي الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن لفرع الأمير محمد، وهو شقيق الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وتم تعيينه في العام 2013 نائبًا لوزير الدفاع ،بمرتبة وزير، وبرتبة فريق ركن ،بعد أن شغل قبلها منصب قائد القوات البحرية.