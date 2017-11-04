السعودية تعتقل الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز

اعتقلت الأجهزة الأمنية في السعودية، ليلة السبت/الأحد، الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتهم فساد طالت عشرات الأمراء ورجال الأعمال والوزراء السابقين والحاليين في السعودية.

وقالت وسائل إعلام محلية وحسابات إخبارية على مواقع التواصل إن توقيف الأمير الذي ذكرت الأحرف الأولى من اسمه ولقبه لتجنب مخالفة القوانين التي تحظر التشهير قبل صدور أحكام قضائية نهائية، قالت إن التوقيف جاء بسبب تهم فساد محلية ودولية بينها قطار الرياض”

وكتب حساب “أخبار السعودية” على موقع تويتر، وهو حساب ينشر على الدوام أخبارا حصرية عن المملكة، قال في إحدى تغريداته عن حملة التوقيف الجارية ” عاجل.. خاص: الان.. يتم ايقاف الأمير ت ع ع أمير الرياض السابق بتهم فساد محلية ودولية ومن ضمنها #قطار_الرياض.. #الملك_يحارب_الفساد “.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي يؤكد كامل الأسماء التي طالتها حملة الاعتقالات التي بدأت فور إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

والأمير تركي هو أحد أبناء الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز الذي توفي مطلع العام 2015 وخلفه أخوه الملك سلمان الذي أعفى الأمير تركي من منصبه وعين مكانه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وكان الأمير تركي قبل إعفائه يشغل منصب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ورئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ (مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام – القطار والحافلات).

يشار إلى أن حملة الاعتقالات بتهم الفساد طالت الأمير متعب بن عبدالله، وهو شقيق الأمير تركي، وكان يشغل منصب وزير الحرس الوطني لحين إعفائه مساء السبت من منصبه وتوقيفه.