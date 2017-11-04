أول تعقيب للملك سلمان على حملة الاعتقالات في المملكة

أعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز فجر اليوم الأحد، عن عدد من الحملات للقبض على متهمين بالفساد المالي واستغلال السلطة في المملكة العربية السعودية.

وجاء تصريح العاهل السعودي بعد ساعات من توقيف السلطات السعودية 11 أميرا وعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين والحاليين في المملكة، في حملة غير مسبوقة على الفساد.

وقال الملك سلمان “حرصنا على تتبع الفساد انطلاقا من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن واستشعارا بخطورته وآثاره السيئة على الدول”.

وأكد العاهل السعودي عزم المملكة تطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ.