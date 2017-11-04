إيقاف 11 أميرا وعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين في السعودية

أفادت تقارير إعلامية سعودية اليوم السبت أن السلطات السعودية أوقفت حتى الآن 11 أميرا وعشرات الوزراء والمسولين السابقين في المملكة، في حملة غير مسبوقة على الفساد في المملكة.

وأكد حساب أخبار السعودية ملاحقة 11 أميرا و38 وزيرا ونائب وزير حاليين وسابقين وأسماء أخرى عديدة بتهم الفساد بينهم مدراء سابقون لشركات كبيرة ورجال أعمال في المملكة.

وأبرز الوجوه التي تم توقيفها بتهم الفساد من الأمراء وزير الحرس الوطني السعودي المقال الأمير متعب بن عبدالله، والأمير الوليد بن طلال، والأمير تركي بن ناصر والأمير تركي بن عبدالله.

وتضمنت قائمة الموقوفين كلا من خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق، ورجل الأعمال مالك مجموعة آم بي سي وليد الابراهبم، ووزير الاقتصاد المقال عادل فقيه وابراهيم العساف وزير المالية السابق وعمرو الدباغ وصالح كامل وأولاده وبن لادن وخالد الملحم وسعود الدرويش.