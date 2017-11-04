توقيف عادل فقيه وزير الاقتصاد السعودي المقال

كشفت وسائل إعلام سعودية، أن اللجنة العليا لقضايا الفساد، والتي تم الإعلان عن تشكيلها مساء اليوم برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أصدرت أمرا باعتقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي عادل فقيه بسبب تورطه في قضايا فساد.

وجاء قرار التوقيف بعد ساعات من إعفاء الوزير المذكور من منصبه، وسط تقارير عن تورطه في قضايا فساد في القطاع الذي كان يتولى إدارته، فضلا عن قضايا أخرى سابقة.

ويأتي الإعلان عن اعتقال الوزير المقال عادل فقيه، في وقت يجري الحديث فيه عن توقيف أمراء سعوديين ووزراء سابقين ضالعين في قضايا فساد، وبعضهم متهم في القضية الشهيرة والمعروفة بـ”سيول جدة”.