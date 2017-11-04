بتهم فساد.. إيقاف الأمير متعب بن عبدالله بعد إعفائه من منصب وزير الحرس السعودي

قالت وسائل إعلام سعودية إنه تم إيقاف الأمير متعب بن عبدالله بتهم فساد بعد إعفائه من منصب وزير الحرس الوطني السعودي.

ولم تذكر التقارير الإعلامية السعودية الاسم الكامل للأمير مكتفية بالأحرف الأولي من اسمه، موضحة أنه تم “إيقاف الأمير “م .ع” بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وإرساء عقود على شركات تابعة له ، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته”.

وجاء ذلك ضمن سلسلة توقيفات غير مسبوقة في السعودية شملت أمراء ومسؤولين بتهم فساد وتلقي رشاوى.

ووصف سعوديون القرارات بأنها حالة طوارئ ضد الفساد آعلنها الملك سلمان وولي عهده.

وحملت الأوامر الملكية، التي أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم تشكيل لجنة عليا تعنى بقضايا الفساد، وتم إسناد رئاستها لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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