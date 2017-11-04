بعد إعفاء الأمير متعب.. من هو الأمير خالد بن عياف وزير الحرس الوطني السعودي الجديد؟

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا عيّن بموجبه الأمير خالد بن عياف وزيرا للحرس الوطني السعودي خلفا للأمير متعب بن عبدالله الذي أعفي من المنصب.

والأمير خالد بن عياف آل مقرن لا ينتمي للفرع الحاكم في السعودية، غير أن جده مقرن هو جد آل سعود وعياف هو عم سعود جد الفرع الحاكم في المملكة.

أما والد الأمير خالد بن عياف فهو الأمير الراحل الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وهو من مؤسسي الحرس الوطني السعودي وتوفي العام الماضي.

وذكر مدونون سعوديون أن خالد بن عياف “رجل دولة وخبرة طويلة في #الحرس_الوطني“.

وعين خالد بن عياف وكيلا للحرس الوطني لشؤون الأفواج منذ العام 2007، أي قبل نحو 10 أعوام.