إعفاء عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي وتعيين محمد التويجري مكانه

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، أمرًا ملكيًا أعفى بموجبه عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة من منصبه، وتم تعيين محمد التويجري مكانه.

ويأتي الأمر الملكي ضمن أوامر أخرى شملت إعفاء مسؤولين بارزين في المملكة وتعين آخرين مكانهم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن أمرًا ملكيًا “أعفى عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة ليتمّ تعيين محمد التويجري مكانه”.

وكان عادل فقيه يشغل منصب وزير العمل، قبل أن يعيّنه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وزيرًا للاقتصاد والتخطيط خلفًا لـ”محمد الجاسر”.

وبحسب سيرته الذاتية المنشورة “ولد المهندس عادل بن محمد فقيه في مكة المكرمة عام 1958، والده هو رجل الأعمال الراحل محمد بن عبد القادر فقيه، ويحمل شهادة جامعية في الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبد العزيز في جدة”.

وتولى عادل فقيه العديد من المناصب، كان أبرزها تعيينه وزيرًا للعمل منذ 18 أغسطس 2010 بعد إعفائه من منصب أمين محافظة جدة، وتم تكليفه -خلال فترة توليه وزارة العمل- القيامَ بأعمال وزير الصحة.