بالفيديو والصور.. لحظة اعتراض صاروخ باليستي حوثي فوق مدينة الرياض السعودية

نشر مدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، مقطع فيديو يظهر لحظة اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لصاروخ باليستي فوق مدينة الرياض.

ويظهر في الفيديو أربعة صواريخ تنطلق من الأرض يرافقها دوي هائل قبل أن يسمع انفجار ضخم لحظة إصابتها الصاروخ في الجو.

#شمال_الرياض

الحمدلله إعتراض صاروخ باليستي سقط بالقرب من مطار بالرياض وتصدت له الدفاعات الجويه ولا يوجد لأي إصابات او ضرار ولله الحمد pic.twitter.com/oPeicd5E02 — عهود بنت عبدالعزيز (@Ahouud1) November 4, 2017

وسقطت أشلاء الصاروخ في مناطق متفرقة من حي الندى شمال شرق مدينة الرياض دون أن يتسبب بأي خسائر بشرية أو مادية.

وبدأت السلطات الأمنية المختصة جمع أشلاء الصاروخ المتناثرة لتحليلها كأحد المهمات العسكرية الروتينية.

وأطلقت جماعة الحوثيين المدعومة من طهران عشرات الصواريخ تجاه مدن المملكة بما فيها مكة المكرمة منذ بدء السعودية قيادة تحالف عسكري ضدها في العام 2015.