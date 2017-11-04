بالفيديو والصور.. لحظة اعتراض صاروخ باليستي حوثي فوق مدينة الرياض السعودية

بالفيديو والصور.. لحظة اعتراض صاروخ باليستي حوثي فوق مدينة الرياض السعودية

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

نشر مدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، مقطع فيديو يظهر لحظة اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لصاروخ باليستي فوق مدينة الرياض.

ويظهر في الفيديو أربعة صواريخ تنطلق من الأرض يرافقها دوي هائل قبل أن يسمع انفجار ضخم لحظة إصابتها الصاروخ في الجو.

وسقطت أشلاء الصاروخ في مناطق متفرقة من حي الندى شمال شرق مدينة الرياض دون أن يتسبب بأي خسائر بشرية أو مادية.

وبدأت السلطات الأمنية المختصة جمع أشلاء الصاروخ المتناثرة لتحليلها كأحد المهمات العسكرية الروتينية.

وأطلقت جماعة الحوثيين المدعومة من طهران عشرات الصواريخ تجاه مدن المملكة بما فيها مكة المكرمة منذ بدء السعودية قيادة تحالف عسكري ضدها في العام 2015.

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