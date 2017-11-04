السعودية.. اعتراض صاروخ باليستي حوثي شمال الرياض قرب مطار الملك خالد (فيديو)

أكدت وسائل إعلام سعودية أن الدفاع الجوي السعودي اعترض شمال الرياض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون المتحالفون مع إيران لاستهداف مطار الملك خالد بالعاصمة السعودية.

ونقلت المصادر السعودية عن هيئة #الطيران_المدني تأكيدها سلامة مرافق مطار الملك خالد، وسير حركة الطيران فيه بصورة طبيعية.

وكان مواطنون في العاصمة السعودية الرياض أبلغوا عن سماعهم صوت دوي قوي غير معروف مصدره وأسبابه، بينما نقلت وسائل إعلام موالية لإيران أن جماعة الحوثي أطلقت صاروخا بالستياً بعيد المدى من نوع “بركان تو إتش” على مطار الملك خالد بالرياض.

وقال آلاف السعوديين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إنهم سمعوا صوت الانفجار العنيف شمال الرياض، وذهب بعضهم إلى وصفه بالهزة الأرضية في مؤشر على شدة الانفجار.

وتناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عمود دخان أسود يتصاعد من منطقة قالوا إنها قرب مطار الملك خالد بالرياض، مؤكدين في مقاطع أخرى أنه تم اعتراض صاروخ حوثي بالمنطقة.

#شمال_الرياض

الحمدلله اعتراض صاروخ باليستي سقط بالقرب من مطار بالرياض وتصدت له الدفاعات الجويه ولا يوجد لأي إصابات او ضرار ولله الحمد pic.twitter.com/oPeicd5E02 — عهود بنت عبدالعزيز (@Ahouud1) November 4, 2017

من جهتها، تتحرى الجهات المعنية عن مصدر الصوت، فيما يُنتظر صدور توضيح رسمي في وقت لاحق.