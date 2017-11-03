فتاة سعودية تنتحر شنقا في غرفة نومها

أقدمت فتاة من منطقة الباحة السعودية على الانتحار في غرفة نومها بعد أن قامت بلف “شال” حول رقبتها، أدى إلى وفاتها.

وذكرت الشرطة، التي سلمت جثمانها إلى أسرتها، أنه لا يوجد شبهة جنائية في وفاتها، مضيفة أنها تلقت بلاغا يوم الثلاثاء من مستشفى الباحة، يفيد بحضور مواطن إليهم ومعه ابنته، البالغة 20 عاما، متوفاة. وفق صحيفة “سبق”.

وكشفت الشرطة، أنه بعد المعاينة، اتضح وجود فتاة في العقد الثاني من العمر متوفاة، وبها آثار حزات حول رقبتها، وجرح قطعي في يدها اليسرى، وبسؤال والدها أوضح أن ابنته قتلت نفسها في غرفة نومها بواسطة شال لفّته حول رقبتها، وأنه حاول إنقاذها لكنها كانت قد توفيت.