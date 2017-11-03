بعد إعفائه من منصبه.. مدير “حقوق الإنسان” في عسير يبرر تصريحاته حول الطفل المعنف

كشف مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية، محمد بن بريق، والذي تم إعفاؤه من منصبه، أمس الخميس، عقب تصريحاته بشأن قضية “طفل خميس مشيط المعنف”، بأنه تم تناول كلامه بشكل غير دقيق.

وأكد أن ما تم تداوله من تصريحات له حول اتهامه الطفل، الذي يدعى صالح، بالكذب وأنه يعاني من اضطرابات نفسية، ومبينا في ذات الوقت أن والده يشغل وظيفة مرموقة، لم تكن صحيحة، وأنها فهمت بشكل خاطئ، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وتسببت تصريحات محمد بن بريق، بغضب بين سعوديين وانتقادات واسعة، دفع هيئة حقوق الإنسان إلى إعفائه من منصبه، معبرة عن استيائها من التصريحات التي صدرت على لسان مدير فرعها بعسير، ومؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

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ورغم محاولات بن بريق تبرير موقفه، إلا أن ذلك لم يشفع له لدى المجتمع السعودي، حيث تساءل ناشطون عن فحوى مقصده بأن كلامه فهم بشكل خاطئ، مشيدين بقرار هيئة حقوق الإنسان بإعفائه من منصبه.

وكان مساعد مدير مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير قد أعلن متابعته حالة الطفل بمستشفى خميس مشيط العام، حيث يتلقى الرعاية. فيما وجه مدير الشؤون الصحية بعسير بتسجيل موعد مفتوح للطفل في العيادات الخارجية بالمستشفى، وتقديم الدعم اللازم له حتى استقرار حالته النفسية.

كما أبدت إحدى المدارس الخاصة استعدادها لقبول الطالب في صفوفها، والتكفل بدراسته حتى المرحلة الثانوية.