الكويت تسمح للسعوديات بالحصول على الرخصة في هذه الحالات فقط

أعلن مسؤول كويتي، أن أنظمة الكويت لا تسمح بتدريب السعوديات على قيادة المركبات أو منحهن رخصة القيادة الكويتية.

وأوضح أن قرار السماح للسعوديات بقيادة المركبات في المملكة هو شأن داخلي، ولا علاقة له بالأنظمة المعمول بها في الكويت.

وكشف مسؤول الإعلام بوزارة الداخلية الكويتية، بحسب صحيفة “الحياة”، أن الأنظمة الكويتية لا تمنح السعوديات الرخصة إلا في حالات معينة، كزوجات المواطنين والمقيمات في الكويت.

ونفى صحة ما تردد عن منع سيدات كويتيات من الدخول إلى المملكة بمركباتهن عبر منفذ النويصيب الحدودي، مؤكدا التزام الجمارك الكويتية وقادة المركبات من السيدات بالمدة المحددة في الأمر السامي السعودي، الخاص ببدء تنفيذ قيادة المرأة اعتباراً من شهر يونيو القادم.

وأضاف مسؤول الإعلام، أنه بإمكان السعوديات استبدال الرخص في الكويت بعد إصدارها من المملكة، في حال رغبن في الإقامة الدائمة داخل الكويت، على ألا يُسمح لهن بالقيادة في الكويت بالرخص السعودية لأكثر من 3 أشهر.

يذكر أنه على خلاف الكويت، فقد أعلنت البحرين فتح أبواب مدارسها للسعوديات لتعلم قيادة المركبات بالتزامن مع قرار السماح لهن بالقيادة في بلدهن.