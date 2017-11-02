السعودية تستنكر دعم الأمم المتحدة لميليشيات الحوثي

استنكرت السعودية بشدة ما ورد في تقرير لجنة معنية في الأمم المتحدة، عن قيام المنظمة الدولية بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمّى بوزارة التعليم اليمنية، وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن، وعلى الحدود السعودية.

وطالبت المملكة بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة، بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها ودعت إلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، ومنها القرار 2216، مؤكدة أن دعم الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية هو أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.

وقالت المملكة إن ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة قامت بزرع ونشر ما لا يقل عن 50 ألف لغم على الحدود السعودية – اليمنية، وعشرات الآلاف من الألغام في المدن والقرى اليمنية الآهلة بالسكان، كما زرعت الألغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من الحدود السعودية.

كما أعربت المملكة خلال كلمة ألقاها وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار ( اللجنة الرابعة) حول البند 50 والخاص بالأعمال المتعلقة بالألغام، عن استغرابها وأسفها من عدم الإشارة إلى هذه الحقائق في التقرير المقدم للجنة المعنية في الأمم المتحدة، معتبرة ذلك تجاهلاً خطيراً لما تشكله هذه الألغام على أمن وسلامة المملكة العربية السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.