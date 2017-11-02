دبي.. إدانة سعودي و7 آخرين بالاحتيال والخطف وسرقة 300 ألف دولار

قضت محكمة دبي في الإمارات بسجن تاجر سعودي و7 أشخاص من مختلف الجنسيات لمدة 3 سنوات، بتهمة اختطاف وسرقة مليون درهم، في صفقة ذهب وهمية.

وكشفت صحيفة “ذا غولف توداي” الإماراتية، أن الجهات الأمنية أطاحت بعصابة مكونة من تاجر سعودي (53 عامًا) وسودانيّيْن و3 أوغنديين وسوري وكونغولي وزائيري، لاختطافهم شخصًا هنديًا، وسرقة مليون درهم منه مع جواله، بعد إيهامه بصفقة “ذهب”.

وبينت الصحيفة أن العصابة اجتمعت برجل أعمال هندي لعقد صفقة ذهب، قيمتها مليون درهم، لكن الصفقة ألغيت مرتين لرفض العصابة السماح له بفحص الذهب، ثم عاودت العصابة التواصل معه، وطلبوا منه الحضور لأحد الفنادق للتأكد من جودة الذهب وإنهاء الصفقة.

وأضافت أن التاجر الهندي حضر مع صديقه “محاسب” إلى الفندق، والذي طلب منه انتظاره في الخارج وبحوزته حقيبة فيها مليون درهم حتى ينتهي من فحص الذهب، وخلال ذلك الوقت اختطف عدد من أفراد العصابة، المحاسب، وسرقوا الحقيبة والجوال، وأنزلوه في منطقة مقطوعة.

وقال التاجر الهندي في بلاغه، إن صديقه اتصل به في وقت لاحق، وأبلغه أن أشخاصًا ادعوا أنهم ضباط قاموا باختطافه، وسرقة المبلغ منه وسلبه جواله.

وحكمت المحكمة على أفراد العصابة بالسجن ثلاث سنوات، وترحيلهم جميعًا بعد إكمال عقوبتهم.