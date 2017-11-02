السعودية.. تصريحات “حقوق الإنسان” حول طفل خميس المعنف تثير الجدل (فيديو)

كشف مدير فرع “حقوق الإنسان” بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية، محمد بن بريق، أن طفل خميس مشيط المعنف “صالح”، والذي ظهر في مقطع فيديو في وقت سابق يشكو المعاملة السيئة لأبيه وخاله الذي يمنعه من زيارة أمه، وإهمال الشرطة بلاغاته، لديه شكوى سابقة في وحدة الحماية.

وشكك بن بريق، بسلوك الطفل، موضحا أنه تم إدخاله لدار الأحداث ودار الرعاية سابقا لصدور مخالفات وسلوكيات غير جيدة منه أكثر من مرة.

وقال إن الطفل كثير التغيب عن منزله، حيث تصل فترات غيابه أحيانا إلى عدة أيام، مضيفا أنه تم أخذ عدة تعهدات من الطفل بعد تنقله في العيش بين والده وعمه، ووالدته التي امتعضت من تصرفاته وهروبه المتكرر من المنزل، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وأكد بن بريق أن ادعاءات الطفل غير صحيحة، بعد أن قال في مقطع الفيديو إن والده مريض نفسيا، مبينا أن والد الطفل يعمل في وظيفة مرموقة، ويحرص على رعاية طفله، موضحاً أنه تم استدعاء والدي الطفل وخاله في إطار التحقيقات.

وأثارت تصريحات محمد بن بريق، حفيظة ناشطين سعوديين، اعتبروها محاولة تستر على الأب بسبب “وظيفته المرموقة”، مستنكرين صدور مثل هذه الأقوال عن جهة “من المفترض أن تحرص على سلامة وحماية الطفل”.

وطالبت “نوال الهوساوي” عبر هاشتاغ #طفل_خميس_مشيط_المعنف على موقع التواصل “تويتر” حقوق الإنسان في المملكة، أن تعيد النظر في سياساتها، وسلوك عمل موظفيها، متمنية من النيابة العامة التدخل لحماية الجهات الحكومية وأفراد المجتمع من تسريب أسرارهم للإعلام، مما يفقد المواطنين الثقة بالجهات الرسمية.

بدورها، كشفت والدة الطفل معلومات جديدة حول الأمر، مبينة أن ابنها يتعرّض للتعنيف من قبل والده، وعمه، وجدته، الأمر الذي ينافي تصريحات مدير حقوق الإنسان في عسير.

وقالت أم الطفل صالح، إن ابنها يتلقى معاملة قاسية من والده وبعض أفراد أسرته، لافتة إلى أن آخر مرة رأت فيها ابنها قبل 4 أيام عندما حضر هو وشقيقه الأصغر للسلام عليها برفقة والدهما، لأنها ممنوعة من زيارتهما.

وكان متحدث وزارة العمل أوضح أنه تم التوصل للطفل الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يبكي ويشكو من التعنيف، وتم إخضاعه للفحص الطبي للتأكد من سلامته، وأنه سيتم التعامل معه وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.