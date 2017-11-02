حكم بإعدام إعلامي سعودي قتل زوجته وطعن شقيقتها

قضت المحكمة الجزائية في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية في السعودية، بالإعدام على الإعلامي السعودي وائل المسند؛ الذي اتهم العام الماضي بقتل زوجته وطعن شقيقتها في جريمة مروعة هزت المملكة.

وقالت تقارير محلية إن “المتهم الثلاثيني – إذ تحظر القوانين نشر اسمه قبل اكتساب حكمه صفة القطعية- اعترف بقتل زوجته بشكل متعمد، فيما لايزال الحكم ابتدائياً، وقابلاً للطعن قبل أن يكتسب صفته القطعية، ويصدر أمر بتنفيذه في ساحة القصاص.

وكان المسند قتل زوجته الثلاثينية طعنًا بسكين في مايو/أيار من العام الماضي قبل أن يتوجه إلى منزل شقيقتها الأربعينية، ويوجه إليها بضع طعنات أيضًا؛ ما أدى إلى إصابتها بجروح.

وقال أقارب للزوجة حينها إن “سبب الخلاف يعود لقضية خلع رفعتها الزوجة ضد زوجها بعد أن اعتدى عليها بالضرب، قبل أن تلقى حتفها في الشارع طعناً في جريمة وجدت صدى واسعًا في البلاد.