من هو مساعد بن محمد العيبان رئيس أول هيئة للأمن السيبراني في السعودية؟

عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأكاديمي والمسؤول البارز، مساعد بن محمد العيبان، كأول رئيس للهيئة الوطنية للأمن السيراني في المملكة، لضيف المنصب الجديد إلى سيرته الذاتية الحافلة بالمهمات الرسمية المتعددة، السرية والعلنية، محطة جديدة.

والدكتور مساعد من مواليد مدينة الرياض في 1957، ويحمل شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة هارفارد التي درس فيها البكالوريوس والماجستير أيضاً، وقد تدرج في عدة مناصب حكومية من مستشار بوزارة البترول ومستشار بالديوان الملكي وأستاذ القانون الدولي بجامعة الملك سعود بالرياض ورئيس قسم القانون في الجامعة ذاتها.

ومنذ العام 1995 يشغل العبيان منصب وزير دولة، وعضو في مجلس الشؤون السياسية، وعضو في مجلس الشؤون الاقتصادية، وهما مجلسان يشبهان الحكومة المصغرة.

وعمل العيبان تحت إمرة الراحلين الملك فهد والملك عبدالله، حيث تصفه وسائل الإعلام المحلية بـ “أبرز الوزراء الرحل بين أقطار الشرق والغرب، وحامل الرسائل الملكية، مبعوث الملك الدائم”.

وأصدر الملك سلمان، يوم الثلاثاء، أمراً ملكياً يقضي بإنشاء هيئة باسم “الهيئة الوطنية للأمن السيبراني” ترتبط به مباشرة، وتهدف إلى تعزيز حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات، وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات.