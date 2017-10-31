الملك سلمان يصدر أمرًا بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الثلاثاء، أمراً ملكياً يقضي بإنشاء هيئة باسم “الهيئة الوطنية للأمن السيبراني” ترتبط به مباشرة، وتم وفقًا للأمر الملكي تعيين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان رئيسًا لمجلس إدارتها، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية السعودية”واس”.

وقال العيبان :”إن الهيئة ستباشر اختصاصاتها التنظيمية والتشغيلية في مجال “الأمن السيبراني” الهادف إلى تعزيز حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات، وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات، مراعية في ذلك الأهمية الحيوية المتزايدة للأمن السيبراني في حياة المجتمعات، ومستهدفة التأسيس لصناعة وطنية في مجال “الأمن السيبراني” تحقق للمملكة الريادة في هذا المجال، انطلاقاً مما تضمنته رؤية المملكة العربية السعودية 2030.”

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة “أن الهيئة ستضع على رأس أولوياتها استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والطموحة وتأهيلها وتمكينها، وبناء الشراكات مع الجهات العامة والخاصة، وتحفيز الابتكار والاستثمار في مجال “الأمن السيبراني” للإسهام في تحقيق نهضة تقنية تخدم مستقبل الاقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية.