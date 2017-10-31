السبهان بعد لقاء الحريري: اتفاق على أمور تهم الشعب اللبناني والقادم أفضل

التقى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في الرياض، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان.

وقال السبهان‏ في حسابه على “تويتر” “اجتماع مطول ومثمر مع أخي دولة الرئيس سعد الحريري، واتفاق على كثير من الأمور التي تهم الشعب اللبناني الصالح، وبإذن الله القادم أفضل”.

ولم يفصح السبهان عن الأمور التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع.

ونشر الحريري عبر حسابه الرسمي على” تويتر”، صورة تجمعه بالسبهان، معلقا عليها بالقول: “اجتماع طويل مع معالي الصديق ثامر السبهان”.

ووصل الحريري المملكة أمس الإثنين، في زيارة لم يعلن عن مدتها وبرنامجها.

وعقب وصوله، بحث رئيس وزراء لبنان، مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مستجدات الأوضاع الإقليمية.

ونشر الحريري اليوم عبر حسابه على “تويتر” صورة للقاء الذي جمعه أمس مع الأمير محمد بن سلمان، وعلق عليها قائلا “في كل مرة نلتقي بسمو ولي العهد محمد بن سلمان، تزيد قناعتي بأننا والقيادة السعودية على وفاق كامل حول استقرار لبنان وعروبته”.